Bitlis'te motosiklet kazası: Uzman çavuş yaşamını yitirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, bir otomobilin önce motosiklete ardından başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ahmet Balaban hayatını kaybetti. Kazada bir kişi daha yaralanırken, çarpmanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

K.Ö.'nün kullandığı otomobil, önce Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ahmet Balaban'ın kullandığı 13 ABC 216 plakalı motosiklete, ardından da M.K. idaresindeki 34 MHT 740 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Uzman Çavuş Ahmet Balaban'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Balaban'ın cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna götürüldü.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü K.Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kaçış güzergahı üzerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı da tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)