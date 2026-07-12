Bitlis'in saklı cennetine akın akın geliyorlar! Her yerde onlardan var

Bitlis'in Hizan ilçesi, zengin biyolojik çeşitliliği, geniş ormanları, gür akarsuları ve doğal yaşam alanlarıyla doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Fındık ve ceviz bahçeleriyle dikkat çeken ilçede yaşayan sincaplar ise doğal güzelliklerin simgeleri arasında yer alırken, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği canlılar olarak öne çıkıyor.

Hizan’ın farklı bölgelerinde ağaç dallarında, yol kenarlarında ve tarım arazilerinin çevresinde doğal yaşamlarını sürdüren sincaplar, bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için etkileyici kareler oluşturuyor.

Pek çok yaban hayvanına ev sahipliği yapan ilçe, dört mevsim sunduğu doğal güzelliklerle ziyaretçilerine görsel bir şölen yaşatmaya devam ediyor.

"BİRÇOK CANLI İÇİN UYGUN YAŞAM ALANI OLUŞTURUYOR"

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve doğa gözlemcisi Doç. Dr. Cihan Önen, Hizan'ın yaban hayatı açısından önemli bir potansiyeli olduğunu belirtti.

İlçenin geniş ormanları ve zengin su kaynaklarıyla birçok canlı türüne uygun yaşam alanı sunduğunu aktaran Doç. Dr. Önen, "İlçede fındık ve ceviz yetiştiriciliği de yapılıyor. Bu doğal zenginlik birçok canlı için uygun yaşam alanı oluşturuyor. Bunların başında sincaplar geliyor. Hizan'da yürürken yol kenarlarında, ağaçlarda ve tarım alanlarının çevresinde bu sevimli canlıları görmek mümkün. Fındık ve ceviz bahçelerinin bolluğu sayesinde besin sıkıntısı çekmeyen sincaplar, Hizan'ı adeta bir güvenli liman olarak görüyor. Bu yönüyle ilçe, doğaseverler ve doğa fotoğrafçıları için de ilgi çekici bir yer haline geliyor" ifadelerini kullandı. (DHA)