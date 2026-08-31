İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

İstanbul Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kemal Cenk Erdem, tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Erdem’in tutuklanmasına karar verdi.

HAKİMLİK DİNAMİKPAY, BİTEXEN VE ERDEM ARASINDAKİ BAĞLANTILARA DİKKAT ÇEKTİ

Hakimlik kararında, Kemal Cenk Erdem’in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin ticaret sicilinde doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak görünmediği belirtildi.

Kararda, Erdem’in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin kurucusu ve uzun süre tek pay sahibi ve hakim ortağı olan Ayşin Erdem’in eşi olduğu ifade edildi.

Ayrıca Kemal Cenk Erdem’in Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., Evenpal Teknoloji A.Ş. ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları A.Ş. ile ortaklık ve şirket bağlantılarının bulunduğu kaydedildi.

100 MİLYON TL’YE YAKLAŞAN MALİ HAREKET TESPİT EDİLDİ

Hakimlik kararında, DinamikPay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye kaynakları içerisinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca Ayşin Erdem ile Kemal Cenk Erdem arasında 100 milyon TL’ye yaklaşan çift yönlü mali hareket bulunduğu ifade edildi.

"AYŞİN ERDEM'İN EŞİ" OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ DOSYADAKİ BULGULARLA UYUMLU BULUNMADI

Dosya kapsamındaki ifadelerde Kemal Cenk Erdem’in şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterildiği belirtildi.

Hakimlik kararında, bu nedenle Erdem’in yalnızca "Ayşin Erdem’in eşi" sıfatıyla değerlendirilmesinin dosyadaki bulgularla uyumlu olmadığı kaydedildi.

Hakimlik, mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve birbiriyle uyumlu ifade içeriklerini birlikte değerlendirdi.

Kararda, Erdem hakkında yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden ayrıntılı soruşturma yürütülmesini gerektirecek nitelikte bulgu ve emareler bulunduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

ERDEM SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kemal Cenk Erdem, hakimlikteki savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Yönetim kurulu başkanı olduğum şirket ile bahsi geçen şirketle ile benim herhangi bir ticari faaliyetim olmadı. Serbest bırakılmamı talep ederim" ifadelerini kullandı.

HAKİMLİK TUTUKLAMA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Hakimlik, Kemal Cenk Erdem hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğunu değerlendirdi.

Kararda ayrıca kaçma şüphesine ilişkin somut olguların mevcut olması, delillerin henüz tamamen toplanmamış bulunması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmelerine yer verildi. Bu gerekçeler doğrultusunda Kemal Cenk Erdem’in tutuklanmasına hükmedildi.