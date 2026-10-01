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Birlikte oturduğu arkadaşları sopayla vurup öldürdüler

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde çıkan sopalı kavgada, 37 yaşındaki çiftçi Erhan Yalçın başına aldığı darbeyle hayatını kaybetti.

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Birlikte oturduğu arkadaşları sopayla vurup öldürdüler

Olay, Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Demirhan Mahallesi 1728 Sokak'ta dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, birlikte içki içtikleri belirtilen Erhan Yalçın (37), H.B. (45) ve G.S. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇİFTÇİLİK YAPAN YURTTAŞ BAŞINA ALDIĞI DARBEYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Arkadaşlar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların sopaları kullandığı kavgada, geçimini çiftçilikle sağladığı öğrenilen 37 yaşındaki Erhan Yalçın başına ağır bir darbe aldı. Yalçın, aldığı bu darbe sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

JANDARMA İKİ ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese derhal jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ölümle biten kavgaya karıştıklarını tespit ettiği H.B. ve G.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

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KARAKOLDAKİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Hayatını kaybeden Erhan Yalçın’ın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince yakalanan iki şüphelinin karakoldaki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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