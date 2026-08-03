Biri hapiste ikisi nikah masasında... 8,2 milyon euro sır oldu suç ortakları evlendi

Almanya'nın Bremen kentinde 2021 yılında çalıştığı şirketten 8,2 milyon euro çalarak gündeme gelen Yasemin Gündoğan, üç yıl boyunca Interpol tarafından arandı ve Marmaris'te saklandığı iddia edildi. Mart 2024'te Almanya'ya dönerek teslim olan Gündoğan, Kasım ayında hakim karşısına çıktı ve suçunu itiraf etti. Paranın büyük bölümünün kendisine kalmadığını öne süren Gündoğan, "Sarışın" lakaplı Yiğit Tufan'ı örgütün yöneticilerinden biri olarak işaret etti. Bremen'de Aralık 2024'te görülen davada Gündoğan, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÖRGÜT LİDERİ DENİLEN İSİM VURGUNUN MERKEZİNDE

Yasemin Gündoğan’ın mahkemedeki ifadelerinde vurgunun arkasındaki örgüt yöneticilerinden biri olarak gösterdiği "Sarışın" lakaplı Yiğit Tufan ise soygun ve dosyada adı geçen kişilerle herhangi bir bağlantısı olmadığını savunmuştu. Almanya'da dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan arandığı belirtilen Tufan, soruşturmanın en kritik noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

TAHLİYE EDİLDİ, LÜKS DÜĞÜNLE EVLENDİ

Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında soyguna yardım ettiği iddiasıyla bir süre tutuklu kalan Büşra Satılmış da cezaevinden tahliye edildi. Gündoğan'ın cezaevinde bulunduğu süreçte, Yiğit Tufan ile Büşra Satılmış 19 Temmuz'da İzmir'in Bayraklı ilçesindeki lüks bir düğün salonunda evlendi.

ÇELİŞKİLİ İŞARETLER VE YANITSIZ SORULAR

Daha önce soygunla ve dosyada adı geçen kişilerle hiçbir bağlantısı olmadığını öne süren Yiğit Tufan'ın, soruşturmada adı geçen ve soyguna yardımdan tutuklandıktan sonra tahliye edilen Büşra Satılmış ile evlenmesi dosyadaki çelişkileri ve cevapsız soruları bir kez daha gündeme getirdi.