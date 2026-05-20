BirGün yöneticilerine soruşturma: Öğrenci haberine 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması

Eylemlere katılan öğrencilerle ilgili bir haber nedeniyle BirGün yöneticileri Sefer Selçuk Özbek ile Gökay Başcan hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, BirGün gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Gökay Başcan ile internet sitesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sefer Selçuk Özbek hakkında, eyleme katılan öğrencilerle ilgili yayınlanan bir haber nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

EYLEME KATILAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ HABER "CUMHURBAŞKANIAN HAKARET" SAYILDI

BirGün'de yer alan habere göre, soruşturma; İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan protesto eylemlerine katılan üniversite öğrencileri hakkında başlatılan soruşturmalar, öğrencilerin KYK yurtlarından atılmaları ve burslarının kesilmesiyle ilgili 24 Ağustos 2025 yayınlanan bir haber nedeniyle başlatıldı.

SAVCILIK TARAFINDAN İFADELERİ ALINDI

Başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet sarayına giden gazeteciler Gökay Başcan ile Sefer Selçuk Özbek, avukatlarıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi.

