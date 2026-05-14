Bir zehirlenme şüphesi daha: 16 öğrenci hastanelik oldu!

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir okul pansiyonunda konaklayan 16 öğrenci, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın gıda zehirlenmesi olup olmadığına dair inceleme başlatıldı.

ÖĞRENCİLER FENALAŞTI

Olay, dün akşam saatlerinde Şirvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ait öğrenci pansiyonunda meydana geldi. Pansiyonda kalan bazı öğrencilerde aniden mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri baş gösterdi. Şikayetlerin artması üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarın ardından pansiyona çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından öğrenciler, Şirvan Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilerek müşahede altına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Kaplan ve okul yöneticileri hastaneye gidip, öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi aldı ve ailelere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

16 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

Hastanede gerekli tedavileri ve kontrolleri tamamlanan 16 öğrenci, taburcu edildi. Rahatsızlığın kesin nedeninin gıda zehirlenmesi olup olmadığını belirlemek amacıyla başlatılan incelemeler devam ediyor. (DHA)