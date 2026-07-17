Bir zamanlar sel vurmuştu, şimdi 15 bin balıkla yeniden canlandı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan büyük sel felaketinin ardından, bölgedeki ekosistemi yeniden canlandırmak için önemli bir adım atıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İlişi Çayı’na 15 bin Karadeniz alası yavrusu bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün "Orman İçi Suların Balıklandırılması Programı" kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Trabzon Altındere Üretme İstasyonu'nda özel olarak yetiştirilen balıklar doğayla buluşturuldu.

Programa Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, DKMP 10. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Çalışkan ile çok sayıda davetli ve protokol üyesi katıldı.

SELİN ARDINDAN YILLARCA TAKİP EDİLDİ

Bozkurt’ta 2021 ve 2022 yıllarında meydana gelen yıkıcı sellerin ardından bölgedeki doğal yaşamı yakından takip ettiklerini belirten DKMP 10. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Çalışkan, yapılan teknik incelemeler sonucunda İlişi Çayı'nın Karadeniz alası için oldukça elverişli bir habitat olduğunun belirlendiğini ifade etti.

5-6 AY BÜYÜTÜLDÜLER, SONRA ÇAYA BIRAKILDILAR

Proje kapsamında gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasının detaylarını paylaşan Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda 15 bin yavru balığın doğaya bırakılmasına karar verildi. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde de Trabzon Altındere Üretme İstasyonu'muzda yetiştirilen 15 bin Karadeniz alasını İlişi Çayı'na bıraktık. Yaklaşık 5-6 aylık üretim sürecinin ardından 4 santimetre boya ulaştıklarında doğaya salınan bu balıkların bölgedeki doğal popülasyonun güçlenmesine önemli katkı sağlamasını bekliyoruz." (AA)