Türkiye'de geçen yıl 6 bin 150 ton üretilen ve 4 milyon 188 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen mavi yemişte bu yıl da yüksek gelir bekleniyor. İhracatın yüzde 80'i Batı Akdeniz bölgesinden karşılanıyor.

ÜRETİM VE İHRACAT BİRLİKTE BÜYÜYOR

Saksılarda topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen mavi yemiş, yüksek antioksidan içeriğiyle hem yurt içinde hem yurt dışında giderek daha fazla talep görüyor. Artan talep, üretim alanlarını da genişletiyor; geçen yıl Türkiye genelinde 11 bin 414 dekar alanda üretim yapıldı. Bu alanların 3 bin 162 tonluk bölümü yalnızca Antalya'dan karşılandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre mavi yemiş ihracatı 2024'teki 3 milyon 643 bin dolardan geçen yıl yüzde 15 artışla 4 milyon 188 bin dolara ulaştı.

BATI AKDENİZ İHRACATI İKİ KATINA ÇIKTI

Türkiye'nin mavi yemiş ihracatında Batı Akdeniz bölgesi belirleyici rol oynuyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mehmet Ali Can, bölgenin ülke geneli ihracatındaki payının yüzde 80'e ulaştığını belirterek rakamları sıraladı:

"Bölge olarak 2024'te 244 bin kilogram ürünle yaklaşık 1 milyon 800 bin dolar civarında bir ihracat yapmışız, 2025'te ise yaklaşık 437 bin kilogram ve 3 milyon 378 bin dolar rakamını yakalamışız. Bu, bizler için çok sevindirici."

Can, miktar bazında yüzde 79, tutar bazında ise yüzde 87'lik artışa dikkat çekti. 11 Mayıs itibarıyla Türkiye genelinden 250 bin dolarlık, BAİB'den ise 172 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

14 ÜLKEYE İHRAC EDİLİYOR

Bölgede 7 firma 14 ülkeye ihracat yapıyor. Sıralamada İngiltere birinci, Suudi Arabistan ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü sırada yer alıyor.

Can, 2024'te hiç ihracat yapılmayan Suudi Arabistan'a bu yıl 500 bin dolarlık satış gerçekleşmesini pazar çeşitliliğinin arttığının göstergesi olarak değerlendirdi.

ÜRETİCİ: MEŞAKKATLİ AMA DEĞER

Antalya'nın Serik ilçesinde dört yıldır 40 dönümlük alanda mavi yemiş yetiştiren Gülay Demirci, sezonun yeni başladığını ve hasadın tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Demirci, geçen yıl Hollanda, Almanya ve Rusya'ya ihracat yaptıklarını aktararak meyvenin hem damak tadına hem de sağlık değerine vurgu yaptı:

"Ülkemiz yeni tarımsal ürünlere açık, bu anlamda şanslıyız. Yenilikleri seviyoruz. Tat olarak da damak tadımıza uyan bir meyve. Antioksidan olarak da süper bir meyve. Yurt içinde ve yurt dışında ilgi görüyor. Üretimi oldukça meşakkatli."

(AA)