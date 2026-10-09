Bir yılda 337 defa hastaneye gitti! Nedeni ortaya çıktı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'un dünyanın sağlık başkenti olduğunu, bu yılın ilk 8 ayında 148 milyon muayene gerçekleştirildiğini ifade etti. Vatandaşların sağlığını kaybetmeden önce koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmaları gerektiğini anlatan Güner, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin etkin kullanılmasının önemini vurguladı.

Güner, aile hekimlerinin İstanbulluların sağlık süreçlerinde önemli rolü olduğunu aktararak, aile hekimlerinin hastayı ve ailesini tanıyan, önceki hastalıklarını bilen ve risk faktörlerini değerlendirebilen sağlık danışmanları olduğunu ifade etti.

"ACİLDE BİR SERUM TAKARAK GEÇEBİLECEĞİNE İNANMIŞ"

İstanbul'da, ihtiyaç olmadığı halde yapılan hastane başvurularıyla karşılaştıklarını bildiren Güner, şöyle konuştu:

"İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvurular, sağlık hizmetine gerçekten ihtiyaç duyan kişilerin buna erişimini zorlaştırabiliyor. İstanbul'da bir yıl içerisinde yüzlerce kez doktora başvuran kişilerle karşılaştık. Bunun nedenini araştırdık. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanemize 1 yılda 316 kez başvuran teyzemizle hekimlerimiz, psikologlarımız, psikiyatristlerimizle beraber görüştük. Teyzemiz yaşadığı anksiyete nedeniyle hipertansiyonla ilgili korkuyor. Acilde bir serum takarak geçebileceğine inanmış. Teyzemizi oradaki psikoloğumuzla, psikiyatristimizle, hekimimizle beraber ikna ederek artık başvurularını ayda birlere, iki ayda birlere kadar düşürdük."

BİR YILDA 337 KEZ HASTANEYE GİTTİ

Doç. Dr. Güner, yine KOAH nedeniyle nefes darlığı hisseden ve bunu yönetemeyen bir hastanın da acil servislere çok sayıda başvurusu olduğunu tespit ettiklerini dile getirerek, "Amcamız KOAH hastalığından, nefes darlığı hissettiğinden, bunun anksiyetisini yönetemediğinden 1 yılda 337 kere hastaneye başvurmak zorunda hissetti. Aslında hem sağlık sistemini hem de kendini yordu." diye konuştu.

Vatandaşların ihtiyaçları, korkuları ve sağlıklarını kaybetmekle ilgili çekinceleri olabileceğini belirten Güner, bu kişilerin öncelikle aile hekimlerine başvurmaları gerektiğini, aile hekimlerinin ihtiyaç halinde vatandaşları uzman hekime yönlendirebileceğini söyledi. (AA)