Bir şüpheli kadın ölümü daha: Günler sonra bulunan ceset için 5 gözaltı!

Son dönemde Türkiye genelinde hızla artan şüpheli kadın ölümleri toplumsal bir hassasiyet yaratmaya devam ederken, geçmiş günlerde yaşanan acı bir olayın adli süreci sürüyor.

İstanbul Maltepe'de ikamet eden ve 11 Nisan'dan itibaren kayıp olarak aranan F.G.M. isimli kadının, yapılan aramalar sonucunda 22 Nisan'da Kırşehir'de cansız bedenine ulaşılmıştı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kesin ölüm nedeni henüz netleşmeyen ve cinayet şüphesi üzerinde durulan olayın arkasındaki sır perdesini aralamak için emniyet güçleri yürütülen adli süreç doğrultusunda, olayı gerçekleştirdiği ya da yardım ettiği değerlendirilen E.B, G.Ü, S.K, M.A. ve S.G. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. (AA)