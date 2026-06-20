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Halk TV Türkiye Bir şehirde deniz girişler yasaklandı: Ölümcül rip uyarısı yapıldı

Bir şehirde deniz girişler yasaklandı: Ölümcül rip uyarısı yapıldı

Son dakika haberi... Ordu Valiliği, rüzgarın denizde oluşturduğu risk nedeniyle denize girişlerin iki gün yasaklandığını duyurdu.

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Bir şehirde deniz girişler yasaklandı: Ölümcül rip uyarısı yapıldı
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Ordu'da hafta sonu serinlemek için sahillere akın etmeyi planlayanlara kötü haber geldi. Şiddetli rüzgar, yüksek dalgalar ve Karadeniz'in ölümcül rip (çeken) akıntısı riski nedeniyle il genelindeki tüm plajlarda denize girmek 2 günlüğüne yasaklandı.

Ordu Valiliği bölgede etkili olan rüzgarlı havanın denizde oluşturduğu risklere karşı resmi bir duyuru yayımladı. Valilik, yüksek dalgalar ve rip akıntısı tehlikesindeki artışa dikkat çekti.

KOMİSYONDAN ACİL ÖNLEM KARARI

Bir şehirde deniz girişler yasaklandı: Ölümcül rip uyarısı yapıldı - Resim : 1

Olası can kayıplarının ve boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu devreye girdi. Komisyonun aldığı karar doğrultusunda, il sınırları içindeki tüm sahil şeridini kapsayacak şekilde yeni tedbirler uygulamaya konuldu.

SAHİLLER 2 GÜN KAPALI KALACAK

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, uygulanan tedbirler kapsamında 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günleri boyunca Ordu genelindeki bütün plajlarda denize girmenin tamamen yasaklandığı duyuruldu.

Yetkili birimler, bölge halkının ve tatilcilerin kendi can güvenlikleri için alınan bu karara harfiyen uymalarını talep etti.

Hafta sonu yasağı boyunca sahil kesimlerinde görevlendirilen ekiplerin denetimlerine aralıksız bir şekilde devam edeceği de vurgulandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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