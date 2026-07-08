Halk TV Türkiye Bir kadın cinayeti daha: Boşanma aşamasında olduğu eşini katletti

Bir kadın cinayeti daha: Boşanma aşamasında olduğu eşini katletti Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından dün silahla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.