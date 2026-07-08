Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Bir kadın cinayeti daha: Boşanma aşamasında olduğu eşini katletti

Bir kadın cinayeti daha: Boşanma aşamasında olduğu eşini katletti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından dün silahla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bir kadın cinayeti daha: Boşanma aşamasında olduğu eşini katletti

Elde edilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda dün67 yaşındaki eşi Ahmet D'nin silahla yaraladığı 60 yaşındaki Emine D., tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Ahmet D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine peş peşe ateş ettiUzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine peş peşe ateş etti

BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN ÇİFT ARASINDA TARTIŞMA ÇIKMIŞTI

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Ahmet D. ile Emine D. arasında dün Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet D. eşine silahla ateş etmişti. Ağır yaralanan Emine D. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, kaldırılmıştı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şanlıurfa Ceset
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro