Bir kadın cinayeti daha: Boşanma aşamasında olduğu eşini katletti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından dün silahla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Elde edilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda dün67 yaşındaki eşi Ahmet D'nin silahla yaraladığı 60 yaşındaki Emine D., tedavi gördüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan Ahmet D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BOŞANMA AŞAMASINDA OLAN ÇİFT ARASINDA TARTIŞMA ÇIKMIŞTI
Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Ahmet D. ile Emine D. arasında dün Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet D. eşine silahla ateş etmişti. Ağır yaralanan Emine D. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, kaldırılmıştı. (AA)