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Halk TV Türkiye Bir ihbarla gittiler! Üç katlı evden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Bir ihbarla gittiler! Üç katlı evden çıkanlar ağızları açık bıraktı

Amasya'da ekiplerin kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine gittiği 3 katlı evden, yaklaşık 1 ton atık çıktı.

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Olay, Akbilek Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. Aydın B.'ye ait 3 katlı binadan yayılan kötü koku nedeniyle adrese sağlık, polis, Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bir ihbarla gittiler! Üç katlı evden çıkanlar ağızları açık bıraktı - Resim : 1

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Ekiplerin yaptığı incelemede, üç katlı evde uzun süredir biriktirilen evsel atıklar ve kullanılmayan eşyalar nedeniyle sağlıksız yaşam koşullarının oluştuğu belirlendi. Çöp yığınlarının çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu tespit edildi.

Bir ihbarla gittiler! Üç katlı evden çıkanlar ağızları açık bıraktı - Resim : 3

EVDEN 1 TON ATIK ÇIKTI

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda gerekli yasal işlemler başlatılırken, belediye ekipleri güvenlik önlemleri altında evde temizlik çalışması yaptı.

Evde biriken yaklaşık 1 ton çöp dışarıya çıkarılıp, çöp araçlarıyla götürüldü. (DHA)

Bir ihbarla gittiler! Üç katlı evden çıkanlar ağızları açık bıraktı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Amasya Ev
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