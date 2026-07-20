Bir hevesle alınıp sokağa bırakılıyorlar: Onlarca cins köpek yuva arıyor!

Bursa'daki Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) barınağında onlarca cins köpek sahiplenilmeyi bekliyor. Yaz aylarında terk edilme vakalarının patlamasıyla kapasitenin çok üzerine çıkan dernek, üretim çiftliklerinin yasaklanması çağrısında bulundu.

Bursa'da ticari çiftliklerden ve merdiven altı üretim yerlerinden satın alınan Pug, Pekinez, Toy Poodle, Maltese Terrier ve Setter gibi cins köpekler, sahiplerinin hevesi geçtikten sonra sokaklara ve barınaklara terk ediliyor. HEPAD bu hayvanları koruma altına alıp tedavilerini yaptırarak yeni yuva arıyor.

YAZ GELDİ, TERK VAKALARI PATLADI

Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklarına köpek satın alan aileler kısa süre sonra alerji, maddi yetersizlik ya da ilgi kaybı gibi gerekçelerle hayvanlarını terk ediyor. HEPAD temsilcisi Zuhal Arslan, yaz aylarında barınağın kapasitesinin çok üzerine çıktığını belirterek terk edilme vakalarının rekor düzeye ulaştığını vurguladı.

Arslan yaşanan dramı somut bir örnekle anlattı. 5 yıl boyunca bir evde çocuklarla birlikte büyüyen bir köpek, dün yatağı, oyuncakları, tasması ve yemek kaplarıyla birlikte barınağa bırakıldı. Ailenin gerekçesi çocuklarının alerjisi oldu.

'ÜRETİM DURDURULMAZSA TERK BİTMEZ'

Arslan, sorunun kaynağını ruhsatsız üretim çiftlikleri olarak göstererek şunları söyledi:

"Cins hayvanlar çok fazla üretime maruz kaldıkları için aynı zamanda terk edilmeye de maruz kalıyorlar. Maalesef son zamanlarda çok fazla köpek barınaklara terk edilmeye başladı. Ne yazık ki merdiven altı üretim hızla devam ettiği için barınaklara bırakılma ve sokağa terk edilme vakaları çok fazla oluyor. Amacımız ve en büyük talebimiz, bu üretimin yasaklanması ve merdiven altı üretimin tamamen durdurulmasıdır."

'SATIN ALMAYIN, BARINAKLARDAN SAHİPLENİN'

Arslan, satın alma kültürü devam ettiği sürece terk edilme sorununun bitmeyeceğini vurguladı.

"Lütfen satın almayın, yuva olun. Hasta olan hayvanları da ilaçlarıyla birlikte bırakıp gidiyorlar. Üretim olmazsa emin olun insanlar gidip barınaklardan sahiplenecekler. Barınaklarda cins ve melez pek çok köpek var."

SOKAKTA YAŞAYAMIYORLAR

Arslan, ev ortamında büyüyen cins köpeklerin sokak koşullarına uyum sağlayamadığına da dikkat çekerek "Doğal ortamında yetişmeyen hayvanlar, emin olun, sokakta barınamazlar" dedi. Dernek, küçük, büyük ve orta boy onlarca cins köpek için acil yuva arıyor.

(DHA)