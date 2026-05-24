Bir CHP'li vekil daha rest çekti! "Halkın istemediği Kılıçdaroğlu'yla siyaset yapmayacağım"

CHP’ye "mutlak butlan" kararı parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkileri tetikledi. Ankara Milletvekili Adnan Beker’in ardından Burdur Milletvekili İzzet Akbulut da Kılıçdaroğlu yönetimiyle çalışmayacağını duyurarak sert bir açıklama yaptı.

BİR CHP'Lİ VEKİL DAHA REST ÇEKTİ!

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi.

Siyaseti birilerine güvenerek değil, halkın güveniyle yürüttüğünü belirten Akbulut, şu ifadelerle Kılıçdaroğlu yönetimine rest çekti:

"Ben Burdur Milletvekiliyim, Ankara’da birilerine güvenerek değil Burdur Halkı için çalışarak halka güvenerek siyaset yaptım! Ve şimdi Burdur Halkımızın istemediği Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte siyaset yapmayacağımı kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum."