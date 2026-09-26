Bir açıldılar mı 50 kasayla dönüyorlar: Çifti 100 liradan kapış kapış gidiyor

Karadeniz sularında başlayan palamut bereketi Sakarya kıyılarındaki balıkçıların ağlarını doldurmaya devam ediyor. Kocaali ilçesinde Melen Çayı havzasından denize açılan balıkçılar yakaladıkları taze mahsulleri çevre illerdeki tezgahlara ulaştırıyor.

ÇEVRE İLLERDEN BÜYÜK AKIN

Melen ağzında kurulan balıkçı limanı sadece yerel üreticileri değil komşu kentlerden gelen tekneleri de ağırlıyor. Bölgeye İstanbul, Balıkesir, Zonguldak ve Kocaeli gibi şehirlerden çok sayıda balıkçı teknesi giriş yapıyor. Av sahasındaki büyük gırgırlar 30 metrenin üzerindeki sularda avlanırken küçük kayıklar 15 ila 30 metre arasındaki derinliklerde mesai harcıyor.

Kıyıya yanaşan teknelerden indirilen balık kasaları vakit kaybetmeden sevkiyat araçlarına yükleniyor. Sakarya, Düzce, Kocaeli ve Bolu hattından gelen tüccarlar toplanan mahsulleri hızla pazara taşıyor.

"UMUDUMUZU YİTİRMEDEN RIZKIMIZI ARIYORUZ"

Babasından devraldığı mesleği 25 yıldır sürdüren Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan, av takvimini denizin şartlarına göre belirlediklerini aktardı. Sezonun bereketinden memnun kaldıklarını dile getiren Hüseyin Tan, tekneden satışlarda palamudun çiftinin 100-120 lira bandında seyrettiğini söyledi.

"Gündüz balığın hareketlerini izleyerek avlanıyoruz. Akşam ise hava şartlarına göre uzatma ağlarını denize bırakıyoruz. Havanın durumuna göre ağımızı 2-3 saat denizde bırakırız. Evimize helalinden götüreceğimiz ve vatandaşa tazesinden yedireceğimiz rızkımızı, nasibimizi ararız. Biz de çorbada tuzumuz olsun, helalinden rızkımız olsun diye denize çıkıyoruz. Az çok demeden, umutlarımızı yitirmeden rızkımızı arıyoruz. Tekneden satış fiyatı av miktarına göre değişiyor. Palamudun çift fiyatı bu günlerde 100-120 lira seviyesinde oluyor."

GIRGIRLAR AÇIKTA AV YAPIYOR

Ağabeyiyle birlikte 15 yıldır balıkçılık yapan 30 yaşındaki Kerem Balcıoğlu, akşam başladıkları mesaiyi sabaha kadar sürdürdüklerini bildirdi. İlk ağ çekiminde yaklaşık 20 kasa balık aldıklarını kaydeden Balcıoğlu, gün doğumundaki avda ise 40-50 kasa ürün topladıklarını kaydetti.

Balıkçılıkta her gün aynı verimin yakalanamadığına işaret eden Kerem Balcıoğlu, sahadaki güncel durumu şu sözlerle anlattı.

"Her zaman günü gününü tutmuyor. Bugün aldık, yarın çıkacağız. Yarın alabilecek miyiz bilmiyoruz. Gırgırlar güzel balık tutuyor. Balık açıktan gittiği için bizim biraz zayıf geçiyor."

Melen ağzındaki dalgaların denize çıkışı zorlaştırdığına dikkat çeken Kerem Balcıoğlu, barınma koşullarının acilen iyileştirilmesini istedi. Kıyıdaki balıkçı emekçileri güvenli liman imkanları için yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

TEZGAHLARA BOLLUK YANSIDI

Av sezonundaki verimin tezgahlara olumlu yansıdığını ifade eden balıkçı Taner Tan, Karadeniz sularındaki bereketin halkın bütçesini koruduğunu söyledi. Taze balığın sofralara ulaştığını belirten Taner Tan, bu yıl tüketimin artacağına inandığını vurguladı.

"Allah'a şükürler olsun, bu sene balık bol. Milletimiz de bundan yararlanıyor. Bu sene bol miktarda balık yiyeceğiz Allah'ın izniyle."

(AA)