Binler oraya akın etti: Otellerde yer kalmadı!

Kurban Bayramı tatilinde en çok tercih edilen yerlerin başında gelen Antalya'nın Belek ve Kundu bölgesindeki otellerde doluluk oranı neredeyse yüzde 100'e ulaştı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Antalya Muratpaşa Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Onur Özer, 2026 yılına iyi başlayan turizmin İran-ABD savaşı ve devam eden Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirterek, Nevruz ve Paskalya tatili dönemlerinde geçen yıllara göre kayıplar yaşandığını ifade etti.

200 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

Turizmcilerin umutlarını 9 günlük Kurban Bayramı tatiline çevirdiğini belirten Onur Özer, "İster istemez otelcimiz fiyatlarda değerlendirmeler, yeniden güncellemeler yapmak zorunda kaldı. Bundan dolayı Antalya'da bahsedilen turizm hareketi tabi ki nasibini alacak. Öyle tahmin ediyoruz ki Antalya 200 bin civarında yolcuyu, misafiri bu dönemde karşılayacaktır" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİKLE KUNDU, BELEK BÖLGESİNDEKİ TESİSLERİMİZ DOLAR"

Fiyatlardaki düzenlemelerin küçük ölçeklerdeki tesislerde ise sorun yaratabileceğini söyleyen Özer, "Bu doluluk küçük ölçeklerdeki tesislerde arzu edilenden daha az boyutlara gelebilir. Çünkü Antalya'da bu bir gelenektir, sezon genelde başladığında öncelikle Kundu, Belek bölgesindeki tesislerimiz dolar. Akabinde Side, Alanya ve Kemer bölgeleri nasibini alır" dedi.

Özer, "O yüzden bu bahsedilen yolcu sayısının tahmin ediyorum ki çoğunluğu yine Kundu, Belek bölgesindeki ve Side'deki beş yıldızlı tesislerimizde olacaktır." diyerek sözlerini noktaladı. (DHA)