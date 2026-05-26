Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Binler oraya akın etti: Otellerde yer kalmadı!

Binler oraya akın etti: Otellerde yer kalmadı!

9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte binler Antalya’ya akın etti. Belek ve Kundu bölgelerindeki otellerde doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Binler oraya akın etti: Otellerde yer kalmadı!

Kurban Bayramı tatilinde en çok tercih edilen yerlerin başında gelen Antalya'nın Belek ve Kundu bölgesindeki otellerde doluluk oranı neredeyse yüzde 100'e ulaştı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Antalya Muratpaşa Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Onur Özer, 2026 yılına iyi başlayan turizmin İran-ABD savaşı ve devam eden Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirterek, Nevruz ve Paskalya tatili dönemlerinde geçen yıllara göre kayıplar yaşandığını ifade etti.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Binler oraya akın etti: Otellerde yer kalmadı! - Resim : 2

200 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

Turizmcilerin umutlarını 9 günlük Kurban Bayramı tatiline çevirdiğini belirten Onur Özer, "İster istemez otelcimiz fiyatlarda değerlendirmeler, yeniden güncellemeler yapmak zorunda kaldı. Bundan dolayı Antalya'da bahsedilen turizm hareketi tabi ki nasibini alacak. Öyle tahmin ediyoruz ki Antalya 200 bin civarında yolcuyu, misafiri bu dönemde karşılayacaktır" ifadelerini kullandı.

Binler oraya akın etti: Otellerde yer kalmadı! - Resim : 3

Tatilcilere şok! İngiltere turist vergisine hazırlanıyorTatilcilere şok! İngiltere turist vergisine hazırlanıyor

"ÖNCELİKLE KUNDU, BELEK BÖLGESİNDEKİ TESİSLERİMİZ DOLAR"

Fiyatlardaki düzenlemelerin küçük ölçeklerdeki tesislerde ise sorun yaratabileceğini söyleyen Özer, "Bu doluluk küçük ölçeklerdeki tesislerde arzu edilenden daha az boyutlara gelebilir. Çünkü Antalya'da bu bir gelenektir, sezon genelde başladığında öncelikle Kundu, Belek bölgesindeki tesislerimiz dolar. Akabinde Side, Alanya ve Kemer bölgeleri nasibini alır" dedi.

Özer, "O yüzden bu bahsedilen yolcu sayısının tahmin ediyorum ki çoğunluğu yine Kundu, Belek bölgesindeki ve Side'deki beş yıldızlı tesislerimizde olacaktır." diyerek sözlerini noktaladı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Antalya Kurban Bayramı Tatil
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro