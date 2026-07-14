Bingöl'den Türkiye birincisi çıktı! Başarısının sırrını tek cümleyle anlattı

Bingöl’de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan 15 yaşındaki Mustafa Emin Uçgun başarısının sırrını tek cümleyle anlattı.

TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Mustafa Emin Uçgun, tüm sorulara doğru yanıt vererek LGS'de 500 tam puan aldı. Türkiye birincileri arasında yer alan Uçgun, Bingöl'de bu başarıyı elde eden tek öğrenci oldu.

"BOL BOL TEKRAR VE SORU ÇÖZÜMÜ YAPTIM"

Sınava planlı çalışarak hazırlandığını söyleyen Mustafa Emin Uçgun, başarısının sırrını "LGS'ye hazırlanacak arkadaşlarıma en büyük önerim; asla pes etmemeleri ve özellikle yaptıkları yanlışlara dikkat ederek üzerine gitmeleridir." cümlesiyle açıkladı.

Uçgun, "TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu öğrencisiyim. LGS'de tüm soruları doğru yaparak 500 tam puan aldım. Bu süreçte yeni nesil sorulara yöneldim ve yapamadığım soruları da hocalarıma sordum. Bol bol tekrar ve soru çözümü yaptım. LGS'ye hazırlanacak arkadaşlarıma en büyük önerim; asla pes etmemeleri ve özellikle yaptıkları yanlışlara dikkat ederek üzerine gitmeleridir. Bu zorlu süreçte her zaman yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen aileme ve okuluma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. (DHA)