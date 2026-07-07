Bingöl’de köylülerin mesaisi başladı! 5 gün dinlendirip satıyorlar

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyünde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte geleneksel dut pekmezi mesaisi başladı. Toplanan dutlardan hazırlanan pekmez, 4-5 gün boyunca güneşte dinlendirildikten sonra satışa sunuluyor.

Köyde sabah erken saatlerde başlayan pekmez mesaisinde, olgunlaşan dutlar ağaçlardan silkelenip toplanıyor. Kovalarla taşınan dutlar, ezildikten sonra büyük kazanlarda kaynatılıyor. İlk kaynatmadan sonra süzülerek özü ayrıştırılan dut suyu, tekrar ateşe alınıp uzun süre kaynatılıyor. Koyu kıvam elde edilen dut suyu, geniş tepsilere dökülerek güneş altında 4 ila 5 gün dinlendiriliyor. Hazırlanan dut pekmezi daha sonra tüketime hazır duruma geliyor.

Katkı maddesi katılmadan geleneksel yöntemlerle hazırlanan dut pekmezi, köylüler tarafından kışlık ihtiyaç için muhafaza edilirken, bir kısmı ise satılarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Üretimden kalan dut posası ise kurutularak kış aylarında hayvanlara yem olarak kullanılıyor.

"TEPSİLERE DÖKEREK GÜNEŞ ALTINDA BEKLETİYORUZ"

Pekmez yapım aşamalarını anlatan çiftçi Heybet Dayanır, “Önce dutları ağaçlardan silkeleyerek topluyoruz. Topladığımız dutları kazanlarda kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra süzerek suyunu ayırıyoruz. Elde ettiğimiz suyu tekrar kazanlarda kaynatıp koyulaştırıyoruz. Daha sonra tepsilere dökerek güneş altında bekletiyoruz. Güneşte kıvamını alan pekmezimiz tüketime hazır hale geliyor” dedi. (DHA)