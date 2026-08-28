Bingöl'de feci kaza: Araç uçuruma yuvarlandı 4 ölü 5 yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi Yazılı köyü yakınlarında gece saatlerinde trajik bir trafik kazası meydana geldi. Yatansöğüt köyünden Yazılı köyüne gitmekte olan Mehmet Akgönül yönetimindeki 23 ABR 942 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

SERVİ YAZILI KÖYÜ YAKINLARINDA FACİA

Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, demir yığınına dönen araçta ağır hasarla karşılaştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı çalışmada, araçta bulunan Hasan Bingöl, Osman Aslan, Barış Ayvaz ve sürücü Mehmet Akgönül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan İ.A., C.T., B.A., M.A. ve A.B., ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)