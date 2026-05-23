Silikozis hastalığına yakalanan Ferhat Gezer'in ölümü ile Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

İstanbul Esenyurt'ta 2000’li yıllarda 'merdiven altı' diye tabir edilen kot kumlama atölyelerinde çalışan ve ardından 'silikozis' denilen akciğer hastalığına yakalanan işçilerden Ferhat Gezer, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SİLİKOZİS HASTALIĞINDAN 32'NCİ ÖLÜM

40 yaşında hayatını kaybeden Gezer'in cenazesi, sabah saatlerinde işlemlerinin ardından memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyüne getirilerek toprağa verildi. Gezer'in hayatını kaybetmesi ile ilçede silikozis nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi. (DHA)

SİLİKOZİS HASTALIĞI NEDİR?

Silikozis, solunum yoluyla akciğerlere giren kristal silika tozlarının birikmesiyle oluşan, kalıcı hasara ve solunum yetmezliğine yol açan ölümcül bir meslek hastalığıdır.

