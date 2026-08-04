Bilirkişi 'aykırı' dedi mahkeme izin verdi: Kadıköy'de cami inşaatı başladı

Kadıköy Rıhtımı'nda uzmanların "mevzuata aykırı" diyerek uyardığı ve hukuki sürecin halen devam ettiği dolgu alan üzerindeki cami projesi için ilk kepçe vuruldu. Dernek yönetimi "şeffaflık" vurgusu yapıp gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, deprem riski taşıyan zemini ayakta tutmak için alana 8 binden fazla kazık çakılacağı açıklandı.

ŞEFFAFLIK VURGUSU YAPAN DERNEK, SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Kadıköy'deki tartışmalı cami projesini üstlenen dernek, Haziran'dan itibaren şantiyenin kurulduğunu ve 27 Temmuz'da inşaatın fiilen başladığını açıkladı. Rıhtımın farklı noktalarından inşaat bölgesindeki sondaj araçları da görülebiliyor.

Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "İstanbul'umuzla, Kadıköy'ümüzle birlikte bütün millet olarak el birliğiyle yoğuracağımız bir medeniyet eserini inşa edeceğiz" dedi.

Kadiköy Rıhtım Camii derneğinin BBC Türkçe ile paylaştığı bilgi notunda yüklenici firma ile 3 Haziran'da yapım sözleşmesi imzalandığı ifade ediliyor.

Açıklamada, "Projemizin her aşamasında şeffaflığı ve ortak aklı önemsiyoruz. Kadıköy'ün silüetine zarafet, manevi dünyasına derinlik katacak bu eserin inşa sürecinde tüm halkımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer alıyor. Ancak dernek yetkilileri, BBC Türkçe ile projeye dair yazılı bir basın bülteni paylaştıktan sonra konuya dair soruları yanıtlamadı.

DOLGU ZEMİNE 8 BİNİ AŞKIN KAZIK ÇAKILACAK

Projenin üç yılda tamamlanmasının planlandığını söyleyen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle zemin iyileştirmesi yapılacak. Alana 2100'e yakın kazık çakılacak. Zemin güçlendirmesi için 6000'e yakın da jet grout çakılacak. İstanbul'un muhtemel bütün deprem riskleri de dikkate alınarak önce zemin güçlendirilmiş olacak. Bu zemin iyileştirmeden sonra da bizim ilk hedefimiz, buradaki otoparkı en kısa zamanda Kadıköy halkımızın hizmetine açmak ve ondan sonra da cami inşaatımızı hızlı bir şekilde ve süratle tamamlamak."

Yapımı için 30 bin metrekarelik bir alanın tahsis edildiği projede 3428 metrelik bir harim (ibadet için kullanılan bölüm) alanı planlanıyor. Ana kubbenin çapının 25 metre, yüksekliğinin ise 44.5 metre olması planlanıyor. Caminin üç şerefeli minareleri 90.85 metre, iki şerefeli minareleri ise 78,12 metre uzunluğunda olacak. Camide aynı anda 7.000 kişi namaz kılabilecek. Ayrıca 750 araçlık kapalı, 350 araçlık açık otopark alanı bulunacak.

Dernek, cami ve ek yapıları için "Avlusu, revakları, harim alanı, eğitim birimleri, aşevi, konferans salonu, sanat atölyeleri, kütüphanesi ve sosyal alanlarıyla yalnızca bir ibadethane değil, Kadıköy'e değer katacak yaşayan bir merkez niteliği taşımaktadır" bilgisini paylaştı. Yapının "şehrin dokusuna uyumlu bir şekilde tasarlandığı" ve "çevresiyle güçlü bir ilişki kurarak kamusal yaşamın doğal bir parçası haline geleceği" vurgulanıyor.

BİLİRKİŞİ RAPORU: İNŞAAT MEVZUATA AYKIRI

Projeye karşı çıkan semt sakinleri ve sivil toplum kuruluşları, cami inşaatının teknik özelliklerine dair detaylı bilgi paylaşılmadığını belirtiyor. Ayrıca projenin Kadıköy Rıhtımı'nın tarihi silüetini bozacağına dair bilirkişi raporu tespitleri vurgulanıyor.

Projenin yapıldığı Caferağa Mahallesi muhtarı Hanife Dağıstanlı, BBC Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede 2015'ten bu yana devam eden hukuki süreci hatırlattı. 2026'da açılan başka davalar da olduğunu kaydeden Dağıstanlı, şöyle konuştu:

"Düzenlenmiş bilirkişi raporlarında da çok net ifade edildiği şekilde burada inşaat yapılması aslında yürürlükteki pek çok kanun, yönetmelik ve mevzuata aykırı."

2022'de mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda yapılması planlanan caminin ilgili mevzuata uygun projelendirilmediği ve yanına yapılması planlanan yeraltı otoparkının da "ulaşım planlama ilkelerine aykırı" olduğu belirtiliyor. Buna karşın, 15 Aralık 2025'te davalılar lehinde verilen hükümde hakimin bilirkişi raporuna göre karar vermek zorunda olmadığı ve projenin risk teşkil ettiğine dair "somut bir bilgi ve belgenin bulunmadığı" vurgulanıyor.

İnşaatın yapıldığı bölgenin dolgu alan olması sebebiyle projenin uzun süreceğini vurgulayan Dağıstanlı, mahallelin tepkisi ile ilgiliyse şu ifadeleri kullandı:

"Mahalleli zaten bunun gelişini biliyordu, olacağını tahmin ediyordu. Sadece bu kadar hızlı ilerlememesini, o arada hukuken buna engel olacak en azından bir yürütmeyi durdurma kararının çıkmasını umuyorlardı ama olmadı."

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDERKEN İNŞAAT BAŞLADI

Daha önce imar planlarında "teknik altyapı alanı" olarak geçen dolgu alan, yıllardır fiilen otopark olarak kullanılıyor. Bu alana cami projesi ise 2015'ten beri gündemde bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı İl Müftülüğü'nün talebiyle gündeme gelen proje, 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yönetimindeki Kadıköy Belediyesi, karara itiraz ederek o dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dava açtı.

Mahkeme, Nisan 2025'te proje için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ardından üst mahkeme Aralık 2025'te bu kararı iptal ederek projenin önünü açtı. Davacı olan Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası, Ocak ayında iptal kararını temyize taşıdı.

Süreç bununla da sınırlı kalmadı. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Beş Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Mayıs'ta projeye onay verdiği kurul kararı hakkında da dava açtı.

Mimarlar Odası tarafından Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, "Yüksekliği Haydarpaşa Garı'nı dahi aşan bu devasa proje kütlesi; kentsel silueti, kıyı bütünlüğünü ve kentsel belleği kalıcı olarak tahrip edecektir" dendi.