Bilim dünyasında kaydı yoktu: Ege'de 8 yeni örümcek türü keşfedildi

Türkiye’nin zengin biyolojik mirası, uluslararası bir iş birliğiyle bir kez daha tescillendi. Ege Bölgesi'nin dağlık ve kırsal alanlarında yürütülen titiz saha çalışmaları sonucunda, bilim dünyasında daha önce hiç kaydedilmemiş 8 yeni örümcek türü tespit edildi.

Araştırma, Taşkent (Kıbrıs), Manisa ve Kırıkkale merkezli olarak, Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda yürütüldü. Çalışmada Kırıkkale Üniversitesi'nden Dr. Tarık Danışman ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Dr. Ersen Aydın Yağmur da yer aldı.

Yeni türlere ilişkin bilimsel makalelerin uluslararası bilim dergileri olan Journal of Natural History ve Zootaxa'da yayımlandığı bildirildi. Araştırmaların Harpactea ve Dasumia cinslerine ait örümcek türleri üzerine yoğunlaştığı kaydedildi.

TÜRLERE PROFESÖRLERİN İSİMLERİ VERİLDİ

Keşfedilen yeni türler, sadece biyolojik bir veri değil, aynı zamanda birer "vefa örneği" olarak tanımlandı. Araştırmanın yürütücülerinden Dr. Kadir Boğaç Kunt, bazı türlerin akademik dünyada iz bırakan hocalara ithaf edildiğini belirtti.

Harpactea ataturi: İzmir'in Nif Dağı, Buca ve Urla çevresinde bulunan bu tür, 2024 yılında vefat eden Prof. Dr. Mehmet Kutsay Atatür’ün anısına isimlendirildi.

Harpactea budaki: Aydın'daki Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda keşfedilen bu türe, Prof. Dr. Abidin Budak’ın adı verildi.

Harpactea kesdeki: Denizli ve Muğla’da tespit edilen bu tür, Dr. Memiş Kesdek’e ithaf edildi.

Balıkesir Kapıdağı Yarımadası'nda tespit edilen 'Harpactea saki' türünün, arazi çalışmalarına katkı sağlayan Dr. Serdar Sak'ın adına ithaf edildiği bildirildi.

TARİHİ VE BÖLGESEL İZLER TAŞIYAN İSİMLER KEŞFEDİLDİ

Araştırmacılar, türleri isimlendirirken bölgenin kültürel ve tarihsel dokusunu da unutmadı.

Harpactea magnifica: Aydın Cevizli Yaylası’nda bulunan tür, ise erkek bireylerindeki dikkat çekici üreme organı yapısı nedeniyle Latince "muhteşem" anlamına gelen 'magnifica' adıyla tanımlandığı belirtildi.

Dasumia efe: İzmir ve Manisa'yı kapsayan Batı Anadolu bölgesinde yaşayan 'Dasumia efe' türünün bölgenin tarihsel simgesi olan efelere ithaf edildi.

Dasumia saruhan: Saruhanoğulları Beyliği’nin kurucusu Saruhan Bey’in anısına bu isim verildi.

Dasumia turcica: Türkiye’ye endemik olması nedeniyle "turcica" adıyla tanımlandı.

"DÜNYA BİYOLOJİK MİRASININ BİR PARÇASI HALİNE GELDİ"

Araştırmanın yürütücülerinden Dr. Kadir Boğaç Kunt, Akdeniz havzasındaki biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkarılmasında uluslararası iş birliklerinin önem taşıdığını belirtip, şu ifadeleri kullandı:

Akdeniz havzasının biyolojik geçmişini anlamak için uluslararası iş birlikleri kritik rol oynuyor. Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü'nün lojistik gücü ile Türkiye'deki üniversitelerin akademik birikimini birleştirerek doğanın bugüne kadar kayıt altına alınmamış üyelerini bilim dünyasına kazandırdık. Ege'nin bu sekiz yeni sakini, bilimin sabrı ve uluslararası bilim insanlarının ortak emeği sayesinde artık dünya biyolojik mirasının bir parçası haline geldi.

Araştırmacılar, yeni tür keşiflerinin yalnızca taksonomik çalışma niteliği taşımadığını, aynı zamanda doğa koruma politikalarına temel oluşturacak bilimsel veri sağladığını belirtti. Açıklamada, sürdürülen projelerin Akdeniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik bilimsel altyapıyı güçlendirdiği kaydedildi. (DHA)