Bilgi Üniversitesi öğrencileri ayakta: 3 gün içinde okulumuzu faaliyete açın

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.

Üniversitenin kapısına kilit vurulmasına gerekçe olarak Resmi Gazete’de yer alan kararda, "Kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

'MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK'

Kararın ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) jet hızıyla bir açıklama yaparak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu. YÖK, hem öğrencilerin hem de akademik ve idari personelin mağdur edilmeyeceğini savunarak şu açıklamayı yaptı:

"Kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz."

YENİ ADRES MİMAR SİNAN

Alınan karara göre, Bilgi Üniversitesi öğrencileri eğitimlerine garantör okul olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde devam edecek.

ÖĞRENCİLER AYAKTA

Kapatılma kararı, üniversite öğrencileri arasında büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

İstanbul Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve garantör okul ilan edilen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri ile çeşitli öğrenci dayanışma ağları, Santral İstanbul Kampüsü’nde buluşma çağrısı yaptı. Bugün kampüs alanında ikinci kez bir araya gelen öğrenciler, sloganlar eşliğinde protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından basın açıklaması okundu. Direniş nöbetinin ikinci gününde olduklarını belirten öğrenciler, kararın antidemokratik olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Burada sadece bir kampüsü savunmak için değil; hayatımızı, hafızamızı, özgürlüğümüzü, geleceğimizi savunmak için toplandık. Bizler bu kararı tanımıyoruz! Kararı verenler için tanıdığımız süre 3 gündür. Bu üç gün içinde okulumuzun kamulaştırılarak faaliyete açılması gerekmektedir."

'DİRENME CÜRETİNİ GÖSTERECEĞİZ'

Açıklama, öğrencilerin geri adım atmayacağına dair kararlı mesajlarla son buldu: "Bizleri yönetmeye, bastırmaya, sömürmeye çalışanlara karşı cevabımız öğrenci ve emekçi dayanışmasıdır. Fiili-meşru mücadelemize devam edecek, bizlerde olmadığını düşündükleri direnme cüretini göstereceğiz."