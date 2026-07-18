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Bilgi Üniversitesi mezuniyetinde protesto: Öğrenciler sırtını döndü, rektör sahneden indi

İstanbul Bilgi Üniversitesi mezuniyet töreninde öğrenciler, "kayyum rektör" eleştirisiyle Prof. Dr. M. Ege Yazgan'ı sırtlarını dönerek protesto etti. Islık ve alkışlar üzerine rektör, konuşmasını yarıda bırakarak sahneden ayrılmak zorunda kaldı.

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Bilgi Üniversitesi mezuniyetinde protesto: Öğrenciler sırtını döndü, rektör sahneden indi
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İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin mezuniyet töreni, öğrencilerin rektöre yönelik protestosuna sahne oldu. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile İletişim Fakültesi öğrencilerinin başlattığı eylem nedeniyle rektör Prof. Dr. M. Ege Yazgan konuşmasını tamamlayamadan sahneden indi.

Bilgi Üniversitesi mezuniyetinde protesto: Öğrenciler sırtını döndü, rektör sahneden indi - Resim : 1

SIRT DÖNEREK PROTESTO ETTİLER

T24'ün haberine göre, kampüste düzenlenen törende, diploma takdimi öncesi rektörün açılış konuşması yapmak üzere sahneye çıkmasıyla salonda gerginlik yaşandı. Öğrenciler, "kayyum rektör" eleştirisiyle ayağa kalkarak sahneye sırtlarını döndü.

KONUŞMA YARIDA KALDI

Protestoya tribünlerdeki aileler ve katılımcıların bir kısmı da alkışlarla destek verdi. Islık, yuhalama ve alkış seslerinin yükselmesiyle konuşması duyulmaz hale gelen rektör Yazgan, tepkilerin kesintisiz sürmesi üzerine kürsüyü terk etmek zorunda kaldı.

Rektörün sahneden ayrılmasının ardından öğrenciler protestolarını bir süre daha alkışlarla sürdürdü. Tören, akademisyenlerin ve öğrencilerin diploma takdim seremonisiyle devam etti.

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ÜNİVERSİTELERDE "SIRT DÖNME" GELENEKSELLEŞİYOR

Türkiye'deki üniversitelerde rektörlerin seçimle değil doğrudan atama yoluyla göreve gelmesi, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde tepki çekmeye devam ediyor.

Üniversitelerdeki öğrencilerin "kayyum" olarak nitelendirdiği rektör atamalarına karşı "sırt dönme" eylemleri yaygınlaşırken, geçtiğimiz haftalarda Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezuniyetinde de benzer bir gerginlik yaşanmış ve bir öğrenci akademisyen Yasin Ramazan Başaran ile aynı karede fotoğraf çektirmeyi reddedince akademisyen diplomayı vermekte direnmiş ve bu tavır arkadaşları tarafından alkışlarla protesto edilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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