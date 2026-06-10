Bilecik'te midibüs tıra arkadan çarptı: 12 yolcu yaralandı
Bilecik-Bozüyük kara yolunda bir midibüsün tıra arkadan çarpması sonucu araçta bulunan 12 yolcu yaralandı. Bariyerlere çarparak durabilen araçtaki yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Metin A. idaresindeki 11 AT 229 plakalı midibüs, Bilecik-Bozüyük kara yolu Karaköy köyü yakınlarında seyir halindeyken İsmail Ç. yönetimindeki 41 ATA 962 plakalı tıra arkadan çarptı.
ARAÇ BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ
Çarpışmanın ardından yol kenarındaki bariyere çarparak durabilen midibüsteki 12 yolcu yaralandı.
YARALILAR BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI
Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KAPANAN YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI
Kaza nedeniyle Bilecik-Bozüyük kara yolu trafiğe kapandı. Yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi