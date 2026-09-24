Bilal Erdoğan'ın işleri yolunda: Şube şube büyütüyor

'Erdoğan'dan sonra yerine kim gelecek' soruları ile özellikle bu sene sık sık gündem olan Bilal Erdoğan'ın gıda sektöründeki tavukçu markası hızla büyüyor. Türkiye'nin en büyük AVM'si Forum İstanbul'da da hizmet vermeye başlayan restoran, açılacak yeni şubeleri de duyurdu.

BU SENE ATAK YAPTI

Sözcü'de yer alan habere göre Bilal Erdoğan'ın kardeşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile sahibi olduğu 'İstinye Tavukçusu' markası, önceden kısıtlı bir kitleye hizmet verirken bu sene atak yapıp hızla büyümeye başladı.

Dubai'de olan restoranın yakın zamanda Bakü'de de hizmet vermeye başlayacağı Bilal Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Bu restoran geçtiğimiz aylarda Galataport'ta uzun kuyruklar ile gündeme gelmişti.

'İstinye Tavukçusu' bu defa Türkiye'nin en büyük AVM'si olan Forum İstanbul'da da şube açtı. Firma, Forum AVM'nin yanı sıra yakın zamanda Maltepe'deki Hilltown Küçükyalı AVM ile anlaşma imzaladı.

Markanın 2027'de Ankara da dahil olmak üzere yeni şubeler açmayı planladığı da duyuruldu.

2009 YILINDA BAŞLADI

Bilal Erdoğan, ocak ayında katıldığı 'Tek soru tek cevap' programında nasıl para kazandığı sorusuna şu şekilde yanıt vermişti.

“İlk ticarete başladığım yıl 2007 yılı gibiydi. Amerika’da, Türkiye’den de tanıştığım arkadaşlarım stantlarda bir şeyler satıyordu. Türkiye’ye dönüp bu işe burada devam etmek istediklerini söylediler. Ben de onlara, ‘Siz dönün, ben Türkiye’deki işinize ortak olabilir miyim?’ dedim. Türkiye’de arkadaşlarımın ilk yaptığı iş kozmetik üzerindeydi.

Ardından 2009 yılı başında, aynı ortaklarımla restoran işine başladık. O zamandan bugüne gıda işiyle uğraşıyorum. Ortaklarımızla birlikte restoranlarımız var. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Dubai’de bir yer açtık. Bakü’de de açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim.”