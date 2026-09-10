Beyoğlu'un göbeğinde sevgilisini yerde tekmeleyerek dövdü

Olay, 3 Eylül Perşembe günü saat 03.30 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa Küçükpiyale Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Yunus Y., iddiaya göre kıskançlık gerekçesiyle sokak ortasında 23 yaşındaki kız arkadaşı Özlem Ç.'yi darbetti. O esnada sokakta bulunan vatandaşlar, Yunus Y.'yi tutarak saldırıyı engellemeye çalıştı.

ŞÜPHELİNİN 11 AYRI SUÇ KAYDI BELİRLENDİ

Gelen ihbar üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda darbedilen kadının Özlem Ç., saldırganın ise Yunus Y. olduğunu tespit etti. Yunus Y. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı adli sicil kontrollerinde, şüpheli Yunus Y.'nin 11, darbedilen Özlem Ç.'nin ise 8 olay kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

ŞİKÂYET OLMADIĞI GEREKÇESİYLE SAVCILIKTAN SERBESTLİK KARARI

Gözaltı işlemlerinin ardından polis, darbedilen Özlem Ç.'nin ifadesine başvurdu. Özlem Ç., kendisini darbeden erkek arkadaşı Yunus Y.'den şikâyetçi olmadığını bildirdi. Bu beyanın ardından şüpheli Yunus Y., savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

ŞİDDET ANLARI KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Sokak ortasında gerçekleşen darp anları ise hem cep telefonu hem de çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Yunus Y.'nin Özlem Ç.'yi darbettiği, çevrede bulunan kişilerin ise araya girip şüpheliyi tutarak engellemeye çalıştığı anlar yer aldı. (DHA)