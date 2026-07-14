Beyoğlu’nda geri sayım: İnan Güney'in göreve iadesinin önü açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 8 Temmuz tarihinde gerçekleşen duruşmada tahliye edilmişti. Tahliyenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul Valiliği'nden gelen bilgi talebi üzerine göreve iade sürecini netleştiren resmi bir yanıt gönderdi.

BAŞSAVCILIKTAN VALİLİĞE RESMİ BİLDİRİM

Gazete Pencere’nin haberine göre, İstanbul Valiliği, İnan Güney hakkındaki güncel hukuki durumun açıklanması için Başsavcılığa resmi bir yazı gönderdi. Bu talep üzerine Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, konuya ilişkin detayları valilik makamıyla paylaştı. Başsavcılığın gönderdiği yanıtta, İnan Güney'in mevcut hukuki statüsü ve yürütülen soruşturmanın aşamaları detaylandırıldı.

YARGILAMA SÜRECİ TUTUKSUZ DEVAM EDİYOR

Başsavcılığın Valiliğe ilettiği resmi belgede, İnan Güney hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" iddialarıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Yazıda, 10 Mart 2026 tarihinde iddianamenin düzenlendiği ve davanın İstanbul (Kapatılan) 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2026/33 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü bilgisine yer verildi. Yazıda, gelinen aşamada Güney'in tutuklu bulunmadığı ve yargılamanın tutuksuz olarak devam ettiği ifade edildi.

GÖREVE İADE SÜRECİ BAŞLAYABİLECEK

Başsavcılığın Valiliğe gönderdiği resmi yazıyla birlikte İnan Güney'in görevine iade edilmesinin önündeki hukuki sürecin işletilebilmesinin yolu açılmış oldu.

Başsavcılıktan valiliğe gönderilen yazı şöyle:

"İlgi sayılı yazı ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/194072 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı şüpheli İnan GÜNEY hakkındaki isnat edilen suçlar, tutuklu olup olmadığı ve tutuklu ise hangi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunduğu hususlannda bilgi istenildiği anlaşılmakla, Yapılan incelemede; şüpheli İnan GÜNEY hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/194072 sayılı dosyası kapsamında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, hakkında yürütülen soruşturma dosyasında 10/03/2026 tarihinde ididaname düzenlendiği ve yargılamanın İstanbul (Kapatılan) 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/33 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, gelinen aşamada şüphelinin tutuklu bulunmadığı anlaşılmıştır."