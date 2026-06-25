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Halk TV Türkiye Beyoğlu'nda bina kısmi çöktü: 15 ev tahliye edildi

Beyoğlu'nda bina kısmi çöktü: 15 ev tahliye edildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 7 katlı bir binanın bodrum katının mutfak bölümünde kısmi çökme meydana geldi.

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Beyoğlu'nda bina kısmi çöktü: 15 ev tahliye edildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın bodrum katındaki mutfak bölümünün duvarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi. Durumu fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla binayı boşaltarak güvenli bir alana geçti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çökmenin ardından yapılan ihbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık, zabıta ve UMKE ekipleri sevk edildi. Emniyet şeridi çekilen binanın çevresinde ve içerisinde ekipler bir süre incelemelerde bulundu.

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BİNA MÜHÜRLENDİ VE TAHLİYE EDİLDİ

Binanın bodrum katında yapılan kontrollerde kısmi çökme meydana gelen alanda mahsur kalan veya yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 15 dairenin bulunduğu bina tedbir amaçlı mühürlenerek tahliye edildi. Yetkililer, binanın durumuna ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

(AA-DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beyoğlu Bina Tahliye
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