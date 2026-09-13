Beştepe'de kritik sigara yasağı toplantısı: Kısıtlamalar genişliyor

Hazırlanan yeni yasa taslağına göre, 1 Ocak 2040 tarihinden itibaren yurt genelinde tütün ürünlerinin satışı ve bir başkasına sunulması tamamen yasaklanacak.

YASA TASLAĞININ MECLİS TAKVİMİ NETLEŞTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından şekillendirilen taslak metnin, eylül ayının ikinci yarısında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak özel bir toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Külliye'deki görüşmelerin ardından taslak, ekim ayında AKP TBMM Grubu'nun çalışmasına sunulacak. Yasal düzenlemenin kasım ayı içerisinde önce TBMM Sağlık Komisyonu'nda, sonrasında ise Genel Kurul'da tartışılarak kanunlaşması hedefleniyor.

RAFLARDA GÖRÜNÜRLÜK BİTİYOR, YAŞ DOĞRULAMASI ZORUNLU OLUYOR

Tedarik ve paketleme süreçlerine de sıkı kurallar getiriliyor. Tütün ürünleri artık tek tip standart paketlerde üretilecek, paketlerin üzerinde hiçbir logo ya da marka sembolü bulunmayacak.

Satış noktalarında tütün ürünlerinin açık raflarda sergilenmeyecek. Ürünler tamamen kapalı ve dışarıdan görülmeyen dolaplarda muhafaza edilecek. Ayrıca satışlar, alıcının yaşını teyit eden elektronik doğrulama sistemleri üzerinden denetimli olarak yapılacak.

SOSYAL ALANLARDA KAPSAMLI TÜKETİM KISITLAMASI

Yeni kanun teklifi, tütün ürünlerinin kullanım alanlarını da daraltıyor. Spor tesisleri, plajlar ve çocuk parkları gibi açık alanlarda tüketim tamamen durdurulacak. İbadethaneler, kamu binaları, hastaneler ve okulların çevresinde halihazırda uygulanan yasaklı alanların sınırları daha da genişletilecek.

RESTORAN VE OTELLERDE YENİ DÜZEN

Hizmet sektörünü doğrudan ilgilendiren maddelere göre, kafe ve restoran gibi yeme-içme mekanlarında sigara içilebilen alanlar kısıtlı tutulacak. Bu mekanlarda tütün tüketimi ancak dışarıdan görünmeyen, işletme personeli tarafından servis verilmeyen ve mekanın toplam alanının yüzde 10’unu (maksimum 20 metrekare) geçmeyen tamamen izole bölümlerde yapılabilecek. Konaklama sektöründe oteller, tütün kullanan misafirleri için sadece belirli özel odalar tahsis edebilecek.