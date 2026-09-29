Beşiktaş'ta lisenin duvarı yağmurdan yıkıldı

İstanbul genelinde yağmur sel ve taşkınlara neden olurken eski yapılara da zarar verdi. Bazı yerlerde toprak kayması gerçekleşti. Beşiktaş'ta bir lisenin istinat duvarı arka kısmında yer alan sitenin bahçesine doğru çöktü. Duvarın yıkılışıyla ölen veya yaralanan olmadı, duvarın çöken bölümüne güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

İstanbul’da dünden beri etkili olan yağmur nedeniyle Etiler Zeytinoğlu Caddesi'nde bulunan Beşiktaş'taki İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin istinat duvarının bir kısmı çöktü.

Çökme nedeniyle duvardan kopan beton ve moloz parçaları lisenin arkasında kalan sitenin arka bahçesine doldu. Olayda ölen ya da yaralan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından site bahçesinin ilgili bölümüne güvenlik şeridi çekildi; çöken bölüm kapatıldı. (DHA)