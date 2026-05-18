Beşiktaş’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi araçta sıkıştı, toplam 9 yaralı

İstanbul Beşiktaş’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Araçlardan çıkardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Çırağan Caddesi bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Olay, Beşiktaş'ta Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde saat 04.30 sıralarında yaşandı. Seyir halinde olan ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇLARDA SIKIŞANLARI İTFAİYE KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu her iki yönde trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçlarda sıkışan 4 kişiyi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

9 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiye ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hurdaya dönen araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından cadde yeniden araç trafiğine açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

