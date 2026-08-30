Halk TV Türkiye Beşiktaş'ta 2 saatte 209 bin lira ceza: 35 ekiple gece denetimi

Beşiktaş'ta 2 saatte 209 bin lira ceza: 35 ekiple gece denetimi Beşiktaş genelinde gece yarısı düzenlenen dron destekli denetimlerde 872 kişiye GBT yapıldı. Çok sayıda işletme ve aracın kontrol edildiği 2 saatlik uygulamada 26 sürücüye 209 bin 720 TL para cezası uygulandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin