Beşiktaş'ta 2 saatte 209 bin lira ceza: 35 ekiple gece denetimi
Beşiktaş genelinde gece yarısı düzenlenen dron destekli denetimlerde 872 kişiye GBT yapıldı. Çok sayıda işletme ve aracın kontrol edildiği 2 saatlik uygulamada 26 sürücüye 209 bin 720 TL para cezası uygulandı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Asayiş Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos Cuma günü saat 22.30 ile 29 Ağustos Cumartesi günü saat 00.30 arasında ilçe genelinde dron destekli huzur uygulaması gerçekleştirdi. Toplam 35 polis ekibi sahada görev aldı.
Ekipler; Zincirlikuyu dönüşleri ve Ortaköy’de kurulan 2 sabit noktanın yanı sıra Beşiktaş Meydanı, Etiler, Levent, Bebek Parkı, Akaretler, Köyiçi Çarşı, Kuruçeşme ve Dereboyu bölgelerinde denetim yaptı. Uygulama kapsamında 872 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 147 araç durdurularak kontrol edildi ve 22 işletme denetimden geçirildi.
Gerçekleştirilen kontrollerde aranması bulunan 5 kişi yakalanırken, kayıp olarak aranan 1 kişi bulundu. Hakkında sınır dışı kararı bulunan yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, toplam 15,29 gram maddeye el konuldu.
Denetimlerde kapalı alanda sigara içilmesine izin verdiği tespit edilen 7 işletme ile saat 22.00’den sonra alkol satışı yaptığı belirlenen 1 tekel bayisi hakkında işlem tutanağı düzenlendi.
Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullandığı tespit edilen 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Trafik kontrollerinde ise 1,17 promil alkollü olduğu saptanan 1 sürücüye adli ve idari işlem uygulanırken, kurallara uymadığı belirlenen 26 araca toplam 209 bin 720 lira idari para cezası kesildi.