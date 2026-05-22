Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında 3 isim daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, belediyede görev yapmış ve halen görevde bulunan bazı isimler gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR!

Soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon çalışanı Özlem Demir Karakaş, eski CHP’li belediye meclis üyesi Oylum Işık ile mevcut CHP’li meclis üyesi İlker Uluer hakkında “rüşvet almak” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cevdet Çalı, Bülent Karakaş ve İlker Uluer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Nazire Oylum Işık ile Özlem Demir Karakaş’ın da tutuklandığı öğrenildi. (DHA)