Berlin’de casusluk savaşı: Alman istihbaratından çarpıcı "MİT" raporu!

Soğuk Savaş yıllarında casusluk savaşlarının küresel merkezi olan Berlin, bu özelliğini günümüzde de korumaya devam ediyor. Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı (LfV Berlin) tarafından hazırlanan 140 sayfalık yıllık rapor, yabancı gizli servislerin Almanya'nın başkentindeki gizli ve açık faaliyetlerine dair çarpıcı detaylar ortaya koydu. Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Iris Spranger, casusluk ve olası sabotaj eylemlerinden kaynaklanan tehdit potansiyelinin hâlâ çok yüksek seviyede olduğu uyarısında bulundu.

BERLİN’DE MİT GÜCÜ

Berlin iç istihbarat teşkilatını yöneten Michael Fischer, başkentteki istihbarat hareketliliğinin yakın gelecekte de azalmayacağını öngördüklerini belirtti. Fischer, "Berlin'deki istihbarat faaliyetlerinin başlıca aktörleri Rusya, Çin, İran ve Türkiye'dir. Bu ülkelerin istihbarat teşkilatları, klasik casusluk faaliyetlerinin yanı sıra geniş bir eylem yelpazesine sahiptir." ifadelerini kullandı.

ALMAN İSTİHBARATININ GÖZÜNDEN MİT VE HEDEFLERİ

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) kapsamlı yürütme yetkilerine sahip olduğu belirtilirken raporda "MİT, Türk güvenlik mimarisinin merkezi bir unsurunu oluşturuyor" ifadeleri yer alıyor. Ayrıca MİT'in Berlin'de yalnızca diplomatik olarak bildirilmiş görevlileriyle değil, beyan edilmemiş çok sayıda gizli elemanıyla da son derece yoğun bir faaliyet ağı kurduğu ileri sürülüyor. Türk istihbaratının öncelikli hedef listesinde terör örgütü PKK ve yandaşlarının yer aldığı ifade edilirken, takip faaliyetlerinin FETÖ'cüler gibi unsurları kapsadığı aktarılıyor.

İHBAR MEKANIZMASI VE PASAPORT KONTROLÜ İDDİASI

Rapordaki bir diğer dikkat çekici tespit ise MİT'in Almanya'daki çalışmalarında Türk vatandaşlarının desteğini aktif şekilde kazanmaya çalışması oldu. Teşkilatın resmi internet sitesinde yer alan bilgi paylaşım formunun, muhalif kişi ve kuruluşların ihbar edilmesi amacıyla kullanıldığı iddia edildi.

Alman İç istihbarat raporunda "Bu tür ihbarların sonucunda, Türkiye'ye giriş veya çıkış sırasındaki pasaport kontrolü esnasında kısıtlayıcı tedbirler alınabilir. Örneğin ilgili kişilere, terör propagandası suçlaması yöneltilebilir" denildi.



TERÖR ÖRGÜTLERI PKK VE DHKP-C SIKI TAKİPTE

Alman iç istihbarat raporunda, ülkede faaliyetleri yasak olan terör örgütleri PKK ve DHKP-C'ye dair de güncel veriler paylaşıldı. Silahlı mücadeleyi sonlandırdığını duyurmasına rağmen Berlin'de 1100 destekçisi bulunan PKK'nın, terörist faaliyetlerden uzaklaştığına dair herhangi bir emare görülmediği açıklandı. Kentte 30 militanı bulunan aşırı sol örgüt DHKP-C'nin ise özellikle Berlin'deki İsrail karşıtı protestolarda ve Mısır Büyükelçiliği önündeki açlık grevlerinde aktif olarak boy gösterdiği saptandı.

TÜRK MİLLİYETÇİ AKIMLARI DA RADARA GİRDİ

Alman istihbaratı, Türkiye kaynaklı siyasi ve milliyetçi hareketleri de yakından izliyor. Raporda Berlin'de 460 destekçisi olduğu belirtilen Ülkücü Hareket, aşırı sağcı ve şiddet eğilimli bir yapı olarak tanımlandı. Bu hareketin ideolojik özünde ırkçı ve antisemitik ögeler barındırdığı ve bu durumun insan onuru ile eşitlik ilkesiyle çeliştiği iddia edildi. Ayrıca sosyal medya üzerinden Almanya'daki Türkiye eleştirmeni siyasetçileri, medya çalışanlarını, Kürt grupları ve Yahudi topluluklarını hedef alan bağımsız Türk kökenli aşırı sağcı sosyal medya hesaplarının da mercek altında olduğu bildirildi.