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Halk TV Türkiye Berat Albayrak uzun zaman sonra ortaya çıktı

Berat Albayrak uzun zaman sonra ortaya çıktı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını izlemek ve babası Sadık Albayrak’ı ziyaret etmek üzere Trabzon’a geldi.

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzon’a geldi.

Albayrak’ın, yarın oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını tribünden takip edeceği öğrenildi. Albayrak’ın ayrıca babası Sadık Albayrak’ı ziyaret edeceği ve hafta sonunu Trabzon’da geçireceği belirtildi.

ESRA ERDOĞAN ALBAYRAK DA YANINDA

Albayrak havalimanından indiği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın da çocukları ile ona eşlik ettiği görüldü.

Trabzonspor’a yakınlığıyla bilinen Albayrak, daha önce de bordo-mavili ekibin önemli karşılaşmalarını tribünden takip etmişti.

BORSADAKİ DÜŞÜŞ SONRASI GÜNDEM OLMUŞTU

Eski Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak, borsadaki 600 şirketten 590'ının düşüşü ile sosyal medyada gündeme getirilmişti. Eski bakanın göreve geri dönmesi için yapılan videolu çağrılarla yeniden paylaşımlar yapıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı Trabzon
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