Benzinle uğraşırken alevlerin arasında kaldı: Genç adam hayatını kaybetti

Nevşehir’in Sulusaray beldesinde evlerinin kömürlük kısmında benzinle uğraşırken çıkan yangında ağır yaralanan 22 yaşındaki Osman Güven, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KÖMÜRLÜKTE ÇIKAN YANGINDA AĞIR YARALANDI

Olay, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Sulusaray beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Güven, babasının evinin kömürlük bölümünde benzinle uğraştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle benzin alev aldı. Genç, çıkan yangında alevlerin arasında kaldı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Güven, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)