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Halk TV Türkiye "Ben attım bir şey olmaz" demeyin! Bir çiftçinin emeği böyle yandı

"Ben attım bir şey olmaz" demeyin! Bir çiftçinin emeği böyle yandı

Edirne'de yola atılan sigara izmariti nedeniyle çıkan yangında 2 römork ve 100 saman balyası kül oldu. Sürücünün traktörünü son anda kurtardığı olay, bir ihmalin çiftçinin üretimine verdiği hasarı ortaya koydu.

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Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Aliçopehlivan köyünden Kocahıdır köyü yönüne giden saman yüklü traktörde yangın başladı. Traktörün arkasında bağlı bulunan iki römork üzerindeki yaklaşık 100 saman balyası, iddiaya göre yola atılan sigara izmariti nedeniyle alev aldı.

SÜRÜCÜ TRAKTÖRÜ HIZLA UZAKLAŞTIRDI

Römorklardaki samanların hızla tutuşması üzerine alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden traktör sürücüsü, traktörü hemen römorklardan ayırarak aracın yanmasını önledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MADDİ HASAR BÜYÜK: RÖMORKLAR KULLANILAMAZ HALDE

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonunda, traktörden ayrılan 2 römork ve üzerindeki yaklaşık 100 saman balyası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Atılan bir sigara izmaritinin neden olduğu ileri sürülen yangının ardından, olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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