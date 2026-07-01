Halk TV Türkiye "Ben attım bir şey olmaz" demeyin! Bir çiftçinin emeği böyle yandı

"Ben attım bir şey olmaz" demeyin! Bir çiftçinin emeği böyle yandı Edirne'de yola atılan sigara izmariti nedeniyle çıkan yangında 2 römork ve 100 saman balyası kül oldu. Sürücünün traktörünü son anda kurtardığı olay, bir ihmalin çiftçinin üretimine verdiği hasarı ortaya koydu.