Beli ve kalçası kırılan gemici hastaneye yetiştirildi

Marmara Denizi'nde, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında bulunan bir kuru yük gemisinde yüksekten düşerek yaralanan 21 yaşındaki Suriye uyruklu gemici, UMKE ve Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yalova’nın Çınarcık ilçesi Esenköy açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede seyreden Barbados bayraklı "DSM EVERTON" isimli kuru yük gemisinde usta gemici olarak görev yapan Suriye uyruklu I.A. (21), çalıştığı esnada dengesini kaybederek yüksekten düştü.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Diğer çalışanların durumu fark etmesi ve yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine hızla Yalova Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Gemiye ulaşan kurtarma ekipleri, belinde ve kalçasında kırıklar oluştuğu tespit edilen yaralı çalışanın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Deniz yoluyla Yalova Setur Marina’ya getirilen I.A., karada hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hızla hastaneye sevk edilen ve ameliyata alınan yaralı gemicinin, vücudundaki kırıklara rağmen genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)