Belek'ten müjdeli haber geldi: 2 aylık bekleyiş bitti, ilk yavrular denize koştu!

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek kumsalı, 29,5 kilometrelik uzunluğuyla Akdeniz havzasının en büyük caretta caretta yuvalama alanı olma özelliğini taşıyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde yer alan deniz kaplumbağaları için Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında 21 yuvalama kumsalı bulunuyor. Bu kumsalların en büyüğü olan Belek'te sezonun ilk yuvası 12 Mayıs'ta kaydedilmişti.

32 YILDIR KESİNTİSİZ KORUMA

1994 yılından bu yana sürdürülen koruma projesi, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'nin (BETUYAB) desteğiyle Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında bugüne kadar 1,5 milyondan fazla yavru denize ulaştırıldı.

İLK YAVRULAR 2 AYLIK KULUÇKANIN ARDINDAN ÇIKTI

Deniz kaplumbağası yumurtaları hava sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık 45-60 günlük kuluçka sürecinin ardından açılıyor. Bu sezonun ilk yavru çıkışı da 12 Mayıs'ta oluşturulan ilk yuvadan yaklaşık 2 aylık gelişim sürecinin sonunda 11 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşti.

BİN 800 YUVA KAYIT ALTINDA

EKAD Başkanı Dr. Fuat Ali Canbolat, ilk yavru çıkışına kadar bin 800 yuvanın kayıt altına alındığını belirterek, "Yuvalar, düzenli olarak izlenerek doğal ve insan kaynaklı tehditlere karşı korunuyor. EKAD ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yuvalama sezonu boyunca gece ve gündüz arazi çalışmaları, yuva tespiti, koruma, veri toplama ve farkındalık faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor" dedi.

MEVSİM NORMALLERİ SEZONU YAVAŞLATTI

Bu yıl ilkbahar ve yaz başında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesinin yuvalama sezonunu yavaşlattığını anlatan Dr. Canbolat, "Sıcaklıkların artmasıyla hem yeni yuva sayısının hem de önümüzdeki günlerde yavru çıkışlarının kademeli artması bekleniyor" diye konuştu.

YAPAY IŞIK TEHDİDİNE KARŞI UYARI

Dr. Canbolat, yavru çıkış döneminin başlamasıyla kumsalı kullanan vatandaş ve ziyaretçilere seslenerek, "Gece saatlerinde yapay ışık kullanımını en aza indirmeleri ve yavruların denize güvenli ulaşmasına engel olabilecek davranışlardan kaçınmaları büyük önem taşıyor. Deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsünün en kritik evrelerinden biri olan yavru çıkış dönemi boyunca Belek kumsallarındaki koruma ve izleme çalışmaları sezon sonuna kadar aralıksız devam edecek" dedi.

(DHA)