Belek'te caretta sezonunun ilk yuvası tespit edildi

Dünyanın gözde turizm destinasyonlarından biri olan Antalya Belek, bugünlerde çok özel misafirlerine ev sahipliği yapmaya başladı. Nesli tehlike altında olan caretta carettaların Akdeniz’deki en önemli duraklarından biri olan bölgede, 2026 yılının ilk yuvası heyecan yarattı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek kumsalları, sadece turizmle değil, doğa koruma çalışmalarıyla da dünya çapında bir öneme sahip.

Belek kumsalları, aynı zamanda Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altında türler olarak kırmızı listesinde yer alan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz ve Türkiye'nin en büyük ve en önemli yuvalama alanı olarak da biliniyor.

30 YILDIR KORUNUYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'nin (BETUYAB) destekleriyle 30 yılı aşkın süredir Ekolojik Araştırmalar Derneği'nce (EKAD) Belek kumsalında carettaları koruma çalışmaları yürütülüyor.

2026 SEZONUNUN İLK YUVASI: 'KY-1'

Mayıs ayı itibarıyla kapılarını açan 2026 yılı sezonunda, beklenen haber geldi. EKAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmalarında Belek kumsallarındaki yılın ilk caretta caretta yuvalaması, Boğazkent bölgesinde tespit edildi. EKAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen gece ve sabah saha çalışmalarında kayıt altına alınan bu ilk yuvaya "KY-11" numarası verildi.

"YUVALAMA YOĞUNLUĞU ARTACAK"

EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, önceki yıllarda hava sıcaklıklarının etkisiyle yuvalama sezonunun daha erken başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu yılsa deniz suyu ve hava sıcaklıklarının geç yükselmesi nedeniyle Belek bölgesindeki ilk yuvalama 11 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Haziran ve temmuz aylarında yuvalama yoğunluğunun artmasını bekliyoruz.

Son yıllarda yuva sayısı 3 bini, yavru sayısı ise 100 bini aşan kumsalda EKAD ekipleri, eylül ayı sonuna kadar sezon boyunca yuva tespiti, koruma ve izleme çalışmalarını sürdürecek. (DHA)