Belediye meclisinde ortalık karıştı! "Sen kimsin lan"

Edirne Belediye Meclisi’nin eylül ayı toplantısında AKP Belediye Meclis Üyesi Celal Demir ile YENİ Parti Belediye Meclis Üyesi Asım Uyguner arasında başlayan tartışma, toplantının ardından kavgaya dönüştü. Yaşanan itişme diğer meclis üyeleri ve belediye personelinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

MAHALLELERİN HİZMET ALIP ALMADIĞI TARTIŞILDI

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen olağan eylül ayı toplantısında kent gündemine ilişkin maddeler görüşüldü. Toplantıda söz alan AKP Belediye Meclis Üyesi Celal Demir, Edirne’de bazı mahallelere belediye hizmetlerinin ulaştırılmadığını iddia etti. Demir’in sözlerine YENİ Parti Belediye Meclis Üyesi Asım Uyguner karşılık verdi. İki isim arasında toplantı sırasında bir süre sözlü tartışma yaşandı.

TOPLANTI SONRASI İTİŞME YAŞANDI

Meclis toplantısının sona ermesinin ardından da taraflar arasındaki gerginlik devam etti. Salondan ayrılan Demir ile Uyguner arasında itişme yaşandı. Diğer meclis üyeleri ve belediye personelinin araya girmesiyle taraflar birbirinden uzaklaştırıldı. Olayın ardından Celal Demir ve Asım Uyguner çalışma arkadaşları tarafından salondan çıkarıldı. Asım Uyguner, olay sonrasında Celal Demir’in kendisine tokat attığını iddia etti.

“SEN KİMSİN LAN” SÖZLERİ KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan gerginlik sırasında AKP’li meclis üyesi Celal Demir’in Asım Uyguner’e yönelik “Sen kimsin lan” ifadelerini kullandığı görüldü.