Belediye kepçesinin altında feci şekilde can verdi: Raporda 3 isim kusurlu çıktı

Olay, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kibarlar Mahallesi'nde yaşandı. Yol kenarında su kanalı açma çalışması yapan belediye ekipleriyle bir araya gelen mahalle sakini Metin İdik, hayatını kaybetmeden yaklaşık bir saat önce kepçe operatörü Serdar G. ve beraberindeki işçileri evine yemeğe davet etti. İşçilerle birlikte yemek yiyen İdik, yemek sonrası başlayan çalışmaları yol kenarından izlemeye başladı.

ARAÇLARA YOL VERDİ ÖNÜNDEKİ VATANDAŞI GÖRMEDİ

Kepçe operatörü Serdar G., çalışma sırasında yoldan geçen araçlara yol vermek için iş makinesini durdurup kepçeyi havaya kaldırdı. Araçların geçişinin ardından çalışmaya devam eden operatör, yaklaşık bir dakika sonra kamyon şoförü İ.M.'nin uyarısıyla durdu. Kepçenin önünde hareketsiz yatan Metin İdik'i gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralanan iki çocuk babası İdik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi raporunda ölüm nedeni; genel beden travmasına bağlı kemik kırıkları ve organ yaralanmalarından kaynaklı iç kanama olarak kayıtlara geçti.

BELEDİYENİN "PLANSIZ İŞ" SAVUNMASI KANUNA TAKILDI

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Belediye Başkanlığı tarafından sunulan cevap dilekçesinde, yapılan işin "Plansız ve ani gelişen" bir mahiyette olduğu savunuldu. Ancak bilirkişi, bu savunmanın yasal bir karşılığı olmadığını vurguladı. Raporda, "6331 Sayılı Kanun kapsamında işin rutini veya planlı olup olmaması, işverenin risk değerlendirmesi yapma ve güvenli çalışma alanı oluşturma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz" ifadelerine yer verildi. Belediyenin ilgili biriminin risk analizi yapmadığı, çalışma sahasını tecrit etmediği ve olay yerini muhafaza altına almadığı tespit edildi.

SORUMLULAR TESPİT EDİLDİ: ÜÇ KİŞİ ASLİ KUSURLU

Bilirkişi raporunda, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın yanı sıra üç ismin ihmali net bir şekilde ortaya konuldu:

Operatör Serdar G.: Sahada üçüncü kişilerin olduğunu bilmesine rağmen etrafını kontrol etmeden manevra yapması nedeniyle kusurlu bulundu.

Birim Sorumlusu M.G.: Çalışma alanında gözcü ve işaretçi bulundurmadığı gerekçesiyle ihmal listesine girdi.

İş Güvenliği Uzmanı A.C.: Mobil ve yüksek riskli bu saha çalışmasına özgü riskleri tanımlamadığı, genel bir risk analiziyle yetindiği ve işverene yazılı bildirimde bulunmadığı için sorumlu tutuldu.

Adliyeye sevk edilen kepçe operatörü Serdar G., ifadesinde "Olay tamamen kazaen gerçekleşti, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Serdar G., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor. (DHA)