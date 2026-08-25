Belediye Başkanı’nın makam aracını kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 20 Ağustos günü öğle saatlerinde Çiğli Belediyesi hizmet binasının kapalı otoparkında meydana geldi. Çalıntı olduğu belirlenen motosikletle belediye binasının otoparkına giren 21 yaşındaki K.S., Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a ait olan, park halindeki ve içinde kimsenin bulunmadığı makam aracına tabancayla peş peşe ateş açtı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YAKALADI, POLİSE TESLİM ETTİ

Ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli K.S., belediyenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine belediye binasına sevk edilen polis ekipleri, K.S.’yi suç aleti olan tabancayla birlikte gözaltına aldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: HUSUMET VARDI

Genişletilen soruşturma kapsamında, silahlı saldırgan K.S.’ye yardım ettiği tespit edilen S.D. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda saldırının gerekçesini anlatan K.S., Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile arasında husumet bulunduğunu ve eylemi bu nedenle gerçekleştirdiğini iddia etti:

"Başkanla aramızda husumet vardı."

İKİ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen K.S. ve S.D., çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından “kamu malına zarar vermek” ve “ruhsatsız silah taşımak” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.