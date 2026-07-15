Belediye Başkanı Güner tutuklandı... CHP'den Ankara Adliyesi önünde açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve beraberindeki 23 kişi hakkında Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Çiftci, tutuklamayı "siyasi bir operasyon" olarak nitelendirdi.

ÇİFTCİ: SUÇUMUZ BİRİNCİ PARTİ OLMAK

Çiftci, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir İstanbul'da, ardından Antalya'da ve İzmir'de alışık olduğumuz görüntüleri dört gün evvel itibarıyla Ankara'da da yaşamaya başladık. Yol arkadaşlarımızın suçu çok açık. Suçumuz sosyal demokrat belediyeciliği Türkiye'yle tanıştırmaktır. Suçumuz Türkiye'nin birinci partisi olmaktır. Suçumuz halkın umudunu taşımaktır."

'YOL ARKADAŞLARIMIZ İTİBARSIZLAŞTIRILMAK İSTENİYOR'

Çiftci, operasyonun usulüne ilişkin de eleştirilerde bulundu. Belediye Başkanı Güner'in yurt dışında olduğu sırada operasyon yapıldığını, anahtar gönderileceği bilgisi verilmesine rağmen avukatlık bürosu ve evlerin kapılarının çilingirle kırıldığını belirtti, "Hâlbuki Belediye Başkanımız ve yol arkadaşlarımız geleceklerini ve burada ifade vereceklerini söylemiş olmalarına rağmen bu ilkel davranış, maalesef kriminal gibi gösterilmek ve itibarsızlaştırılmak istenen yol arkadaşlarımıza uygulandı" dedi.

'CHP'Yİ İKTİDAR YAPMAKTA KARARLIYIZ'

Çiftci, sürecin CHP'yi yıldıramayacağını vurgulayarak, "Bütün yurttaşlarımız bilsin ki Türkiye'nin umudu olmaya, yurttaşlarımızın umudu olmaya ve partimizi ilk gelecek sandıkta iktidar partisi yapmaya kararlıyız. Bu uğurda hangi bedellerin ödenmesi gerekecekse o bedelleri ödemeye hazır olduğumuzu söylemek isterim" ifadelerini kullandı.