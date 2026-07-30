Belediye Başkanı anket açtı: YENİ Parti mi? AKP mi? CHP mi? Geçmek için sordu

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP'deki ayrılıkların ardından Meta (Facebook) hesabından dikkat çeken bir anket başlattı.

"YENİ Parti mi? AKP mi? CHP mi?" seçeneklerini paylaşan Kantarcı, durumunu da "düşünceli hissediyor" olarak güncelledi.

BELEDİYE BAŞKANI ANKET AÇTI

CHP'de yaşanan ayrılıkların ardından Zonguldak'ın Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın sosyal medya paylaşımı siyasi kulisleri hareketlendirdi. Sessizliğini koruyan Kantarcı, bu kez takipçilerine yönelttiği anketle gündem oldu.

CHP'den milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile il ve ilçe yöneticilerinin ayrılarak YENİ Parti'ye katılmasının ardından kararsız kalıp "düşünceli hissettiği" anlaşılan Kantarcı da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Facebook hesabında durumunu "düşünceli hissediyor" olarak güncelleyen Kantarcı, takipçilerine bir anket yöneltti. Kantarcı, ankette "CHP'de kopmanın yaşandığı bu günlerde toplum Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın nasıl hareket edeceğini merak ediyor. Size göre Başkan Bülent Kantarcı bu durumda nasıl bir tercih yapmalı?" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ Mİ? AKP Mİ? CHP Mİ? GEÇMEK İÇİN SORDU

Kısa sürede yoğun ilgi gören anket, çok sayıda yorum ve etkileşim aldı. Katılımcılara ise üç seçenek sunuldu:

CHP'de kalmalı

YENİ Parti'ye geçmeli

AK Parti'ye geçmeli