Bekçilere bıçakla saldıran şüpheli vuruldu: Hastaneye kaldırıldı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde elinde kesici aletle bir kişiyi kovalayan ve kendisine engel olmaya çalışan bekçilere saldıran şüpheli, bekçi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Meydan AVM önünde gece saatlerinde meydana gelen olayda, M.T. elindeki sallama bıçakla iş arkadaşı İ.H.A.'yı kovalamaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevini sürdüren bekçi ekipleri olaya müdahale etti.
BEKÇİLER MÜDAHALE ETTİ
Ekipler, M.T.'yi önce sözlü olarak uyardı, ardından bir el havaya uyarı ateşi açtı. Ancak M.T., elindeki kesici aletle görevli bekçiye yöneldi. Kendisine saldıran M.T.'yi bacağından vuran bekçi, şüpheliyi etkisiz hale getirdi.
ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI
M.T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.T.'nin tedavisine devam edilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi