Bedelli askerlik fiyatına zam geliyor: MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan ücretin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen kişilerin 30 Haziran tarihine kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini açıkladı.

"MEMUR AYLIK KATSAYISINA GÖRE GÜNCELLENECEKTİR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir." (AA)

Zamsız olarak şu anki tutardan bedelli askerlik yapacaklar 416 bin 361 lira 30 kuruş ödeme yapacak.